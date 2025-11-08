Việt Nam - Hàn Quốc ký 10 biên bản thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 11-8 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm:

Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ.