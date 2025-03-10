Việt Nam gần như không có bằng sáng chế nào trong lĩnh vực bán dẫn

Tại Diễn đàn Thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Công nghệ Chiến lược, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, đã giới thiệu công thức '3+1' nhằm định hình chiến lược cho Việt Nam phát triển các ngành công nghệ cao.

Theo bà Sherman, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế: lực lượng lao động trẻ, nền tảng kinh tế vững chắc và vị trí chiến lược trong hành lang tăng trưởng châu Á. Vấn đề còn thiếu là một chiến lược bài bản để biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế.

Ba trụ cột và một yếu tố then chốt

Công thức '3+1' dựa trên 3 trụ cột: phát triển và thu hút nhân tài; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết chuỗi cung ứng. Yếu tố '3+1' là sự tập trung chiến lược vào một số cụm công nghệ xuất sắc, đóng vai trò chất keo gắn kết.

Với trụ cột đầu tiên, nhân tài là nền tảng. “Trong ngành bán dẫn và các ngành công nghệ cao khác, nền tảng của thành công được xây dựng dựa trên con người: những người lao động có kỹ năng cao, những nhà nghiên cứu hàng đầu và các doanh nhân công nghệ”, bà Sherman nhấn mạnh.