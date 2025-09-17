Việt Nam duy trì thứ hạng 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp, chỉ sau Ấn Độ (hạng 38). Trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao, có ba nền kinh tế xếp trên Việt Nam là Trung Quốc (hạng 10), Malaysia (hạng 34) và Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 43).

Các quốc gia còn lại trong top trên đều thuộc nhóm thu nhập cao, có nền công nghiệp phát triển và tỷ lệ chi cho nghiên cứu - phát triển (NC&PT) trên GDP cao.

WIPO ghi nhận Việt Nam là một trong chín quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Iran, Ma-rốc, Albania và Thổ Nhĩ Kỳ.