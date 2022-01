Việt Nam đứng thứ 5 về xuất khẩu tôm sang Mỹ trong năm 2021

27 phút trước Tin Y tế

Theo Bộ Y tế, Việt Nam là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 lớn trên thế giới, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo.