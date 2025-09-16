Việt Nam đưa môn nghệ thuật thứ 7 đến với khán giả châu Phi

Trước buổi chiếu phim “Đào, phở và piano," Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã có cuộc trao đổi với ông Issam Taachit, Giám đốc Liên hoan phim Imedghassen.

Đại sứ bày tỏ: “Việc tham gia Liên hoan phim lần này là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Lần này, mặc dù đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia, nhưng chúng tôi có hai bộ phim tài liệu dự thi do tỉnh Điện Biên, tỉnh kết nghĩa với Batna, gửi và một bộ phim truyện công chiếu là Đào, Phở và Piano, ba yếu tố rất quan trọng trong đời sống của Hà Nội, thủ đô Việt Nam."

Trước khán giả Algeria và nhiều nước, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết bộ phim không chỉ kể về những ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn lồng vào một chuyện tình lãng mạn giữa chàng dân quân tự vệ và nàng tiểu thư, tạo ra điểm tương phản giữa cái đẹp, tình yêu, nghệ thuật với những cảnh chiến tranh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Algiers, bà Sam Genet, Giám đốc liên hoan phim châu Phi ở Thụy Sĩ, cho biết bà đến đây với vai trò là giám khảo hạng mục phim tài liệu.