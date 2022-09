Việt Nam dự cuộc họp lần thứ 68 của Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN

Các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai các dự án thuộc Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025). Đến nay đã có 12/24 dòng hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) được triển khai (chiếm 50%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược về lương thực và nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giáo dục đào tạo, sức khỏe cộng đồng.

Hiện 46 dự án đã được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá 4,87 triệu USD.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách IAI đã thông qua 4 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) lên 50 dự án với tổng kinh phí gần 10 triệu USD, trong đó có 39 dự án do Singapore tài trợ, 4 dự án do Nhật tài trợ, 2 dự án do Australia tài trợ, 1 dự án do Hàn Quốc tài trợ, 1 dự án do EU tài trợ, 1 dự án do Trung Quốc tài trợ, 1 dự án do Singapore và Nhật đồng tài trợ.