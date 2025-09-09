Việt Nam đề xuất 5 giải pháp giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (Đối thoại SDD-14) tại Hàn Quốc. (Ảnh Bộ Quốc phòng cung cấp)

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 8-10/9, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (Đối thoại SDD-14) tại Hàn Quốc. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cũng có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại.

Đối thoại SDD là diễn đàn quốc tế lớn về an ninh khu vực và thế giới, được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức thường niên từ năm 2012 với sự tham dự đông đảo của các quan chức cấp cao, chuyên gia và học giả nghiên cứu về quốc phòng, an ninh từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đại biểu tham dự tất cả kỳ Đối thoại SDD trước đây.

Đối thoại SDD năm nay có sự tham dự của khoảng hơn 1.000 quan chức đến từ 68 quốc gia và các tổ chức quốc tế. SDD-14 năm nay gồm có 3 phiên toàn thể, 3 phiên đặc biệt, các phiên chuyên gia và 2 cuộc họp Nhóm làm việc bên lề Đối thoại.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Đối thoại. (Ảnh Bộ Quốc phòng cung cấp)

Các phiên toàn thể gồm: Giảm thiểu sự đối đầu địa chính trị và phục hồi ổn định chiến lược; Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài; Tăng cường an ninh tương lai thông qua trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới nổi.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động mạnh, cạnh tranh địa chính trị trên thế giới đang diễn biến ngày càng khốc liệt. Thế giới cùng lúc phải đối mặt với những mối đe dọa về an ninh mới, thảm họa quy mô lớn, bệnh truyền nhiễm, hoạt động khủng bố sử dụng công nghệ, tin giả... Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.