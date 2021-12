Việt Nam đấu Indonesia: Thắng đẹp và lấy vé bán kết AFF Cup

Nhưng rõ ràng ông Park muốn các học trò làm tốt hơn nữa, bởi dù ghi 5 bàn ở hai trận thắng Lào và Malaysia, hàng công của tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá là chưa thực sự hiệu quả và sắc bén.

Đó chính là lý do thầy Park đang chờ đợi một trận thắng đẹp trước Indonesia, không chỉ là 3 điểm để giành vé vào bán kết AFF Cup 2020, mà còn là sự khẳng định sức mạnh của tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng.

Hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Song Ngư