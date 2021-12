Việt Nam đấu Campuchia: Thắng giòn 'đền' người hâm mộ

Rõ ràng muốn bảo vệ ngôi vô địch, "những chiến binh sao vàng" cần hoàn thiện mình sau từng trận đấu, và ngay cả cuộc đối đầu với Campuchia cũng phải hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tuyển Việt Nam không chỉ quyết thắng đẹp, thắng đậm để vào bán kết với ngôi nhất bảng, mà còn là sự khẳng định sức mạnh, tạo cú hích cho chặng đường được dự đoán khó khăn hơn nhiều ở phía trước.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Song Ngư