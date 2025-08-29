Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 20 sản phẩm công nghệ chiến lược vào năm 2027

Ngày 29/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức Diễn đàn “Tương lai Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia”. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Bộ KH&CN

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ trong hành trình phát triển 80 năm qua của đất nước. Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới – kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng xanh và kinh tế số – nơi tri thức, sáng tạo và công nghệ trở thành nguồn lực sản xuất quan trọng nhất.

“Đổi mới lần thứ nhất của chúng ta là Đổi mới năm 1986, mở ra kỷ nguyên hội nhập và phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Đổi mới lần thứ hai là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái mới, nơi doanh nghiệp, nhà khoa học, người dân và Nhà nước cùng tham gia kiến tạo giá trị”, ông nói.