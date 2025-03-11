Cần có sàn giao dịch hàng hóa, đầu tư vào chế biến sâu

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới” sáng 2/11, ông Phan Minh Thông, Tổng giám đốc Phúc Sinh Group cho biết, doanh nghiệp của ông có thế mạnh xuất khẩu hồ tiêu và đứng trong top 5 về xuất khẩu cà phê, doanh thu trung bình đạt 350 triệu USD mỗi năm.

Theo ông, Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn ra khắp các quốc gia, nhiều mặt hàng nông sản đứng số 1, 2, 3 thế giới. Tuy nhiên, do không chủ động được khâu bán hàng và giá cả thường rất khiêm tốn nên giá trị thực thu được chưa tương xứng.

Ông cho rằng, Việt Nam đang đứng trên “mỏ vàng” nông sản, nhưng có quá nhiều điểm nghẽn khiến việc khai thác chưa hiệu quả.

Việt Nam có nhiều nông sản đứng top đầu thế giới, nhưng chưa khai thác hết giá trị thực. Ảnh: Puncofffe

Từ đó, ông kiến nghị cần tập trung xây dựng các nhà máy chế biến sâu nông sản. Các tỉnh nên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản ở các vùng nông nghiệp lớn. Bởi, chế biến sâu tạo thêm nhiều việc làm mới, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản Việt khi xuất khẩu.