Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ 'thuộc địa hóa dữ liệu'

Ngày 10/9/2025, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã tổ chức hội thảo “Chiến lược AI và Kiến trúc dữ liệu quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp” nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu, nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách cùng thảo luận, phân tích và tìm kiếm sự đồng thuận trong cách tiếp cận chiến lược phát triển AI và dữ liệu trong giai đoạn tới.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới Tạo sinh (IGNITE) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu tại hội thảo này, PGS.TS Nguyễn Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới Tạo sinh (IGNITE) cho rằng, những quốc gia nắm bắt được dữ liệu – tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng của nền kinh tế số - sẽ bứt phá, trong khi những người bỏ lỡ sẽ bị tụt lại phía sau.

Theo Viện trưởng Viện IGNITE, thế giới đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới và Việt Nam không thể đứng ngoài. “Đây sẽ không phải con đường trải đầy hoa hồng – chúng ta sẽ gặp rào cản về thể chế, thói quen, sự phức tạp của hệ thống, văn hóa và thách thức về đổi mới. Nhưng chính trong gian khó, trí tuệ và bản lĩnh dân tộc sẽ tỏa sáng”, ông khẳng định.