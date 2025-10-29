Việt Nam đang có bước tiến xa để sẵn sàng đón các nhà đầu tư lớn

Chia sẻ tại phiên thảo luận thứ nhất của Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025 (VIPF 2025) do Báo tài chính - Đầu tư tổ chức chiều ngày 29/10 ở TP.HCM, ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành KCN Vietnam cho rằng, Việt Nam đang có bước tiến xa để sẳn sàng đón các nhà đầu tư lớn, chứ không chỉ là các nhà đầu tư nhỏ.
Đồng thời, Việt Nam cũng bắt đầu thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực công nghệ, chứ không chỉ còn là dệt may, da giày.
|Ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành, KCN Vietnam.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi chúng ta cần nhìn nhận, xem xét đó chính là chi phí. Bởi các nhà đầu tư đến với Việt Nam họ cũng luôn tính toán về việc làm thế nào để có thể hòa vốn và thu được lợi nhuận sớm. Vì thế, không chỉ về cơ sở hạ tầng mà các nhà đầu tư cũng xem xét đến các yếu tố về phát triển xanh và bền vững. Do đó, không chỉ về các thủ tục hành chính mà nhà đầu tư cũng luôn mong muốn các chính sách thuế quan được tạo thuận lợi.
"Tôi cũng nhận thấy về việc thay đổi trong thời gian gần đây về chính quyền địa phương ba cấp thành chính quyền địa phương hai cấp đã phần nào giảm bớt được các thủ tục và thời gian cho các nhà đầu tư khi đến với Việt Nam", ông Hardy Diec nói và nhận định, hiện nay, xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài chuyển dịch sang Việt Nam, đặc biệt là từ Trung Quốc, đang diễn ra mạnh mẽ. Họ lựa chọn Việt Nam không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi và múi giờ tương đồng, mà còn do sự tương đồng về văn hóa, môi trường đầu tư ổn định, cùng với chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được cải thiện.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan. Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn lao động để thu hút các nhà đầu tư có năng lực và định hướng phát triển bền vững. Đối với rủi ro về việc Mỹ đánh thuế Việt Nam trong trường hợp trung chuyển hàng hoá, "chúng tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục làm việc với phía Hoa Kỳ để làm rõ định nghĩa, các yếu tố để chính phủ Hoa Kỳ xác định như thế nào là trung chuyển hàng hoá".
"Một mặt khác, chúng ta cũng cần phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Việc kiểm soát tốt khâu này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hàng hóa mà còn bảo vệ uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế - thay vì chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn về lợi nhuận", ông Hardy Diec nhấn mạnh.