Việt Nam đang có bước tiến xa để sẵn sàng đón các nhà đầu tư lớn

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi chúng ta cần nhìn nhận, xem xét đó chính là chi phí. Bởi các nhà đầu tư đến với Việt Nam họ cũng luôn tính toán về việc làm thế nào để có thể hòa vốn và thu được lợi nhuận sớm. Vì thế, không chỉ về cơ sở hạ tầng mà các nhà đầu tư cũng xem xét đến các yếu tố về phát triển xanh và bền vững. Do đó, không chỉ về các thủ tục hành chính mà nhà đầu tư cũng luôn mong muốn các chính sách thuế quan được tạo thuận lợi.

"Tôi cũng nhận thấy về việc thay đổi trong thời gian gần đây về chính quyền địa phương ba cấp thành chính quyền địa phương hai cấp đã phần nào giảm bớt được các thủ tục và thời gian cho các nhà đầu tư khi đến với Việt Nam", ông Hardy Diec nói và nhận định, hiện nay, xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài chuyển dịch sang Việt Nam, đặc biệt là từ Trung Quốc, đang diễn ra mạnh mẽ. Họ lựa chọn Việt Nam không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi và múi giờ tương đồng, mà còn do sự tương đồng về văn hóa, môi trường đầu tư ổn định, cùng với chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được cải thiện.