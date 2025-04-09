Việt Nam cùng kêu gọi sớm đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện đi vào hiệu lực

Tham dự và phát biểu tại phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, Thư ký điều hành Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), đại diện Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng đông đảo đại diện các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Toàn cảnh sự kiện

Trong phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sau 80 năm kể từ những vụ thử và ném bom nguyên tử đầu tiên tại Hiroshima và Nagasaki, nhân loại vẫn phải đối diện với nguy cơ hiện hữu từ các vụ thử loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này; khẳng định chấm dứt thử hạt nhân là trách nhiệm chung nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh thế giới chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được mở ký, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và đại diện nhiều nước kêu gọi tất cả các quốc gia chưa ký hoặc chưa phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện khẩn trương hoàn tất tiến trình này.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định lại lập trường kiên định và nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ mọi nỗ lực giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo đảm quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Nhân dịp này, đại diện Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026 và kêu gọi tất cả các nước đóng góp tích cực nhằm củng cố tiến trình này.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại sự kiện

Việt Nam cùng các nước ASEAN đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), coi đây là đóng góp quan trọng cho nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (29/8) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo sáng kiến của Kazakhstan, lần đầu tiên được kỷ niệm vào năm 2010. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về những hậu quả thảm khốc của các vụ thử vũ khí hạt nhân đối với con người và môi trường, đồng thời là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt hoàn toàn thử hạt nhân, hướng tới loại bỏ vũ khí hạt nhân vì một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.