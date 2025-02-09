Việt Nam - Cuba ra tuyên bố chung

Hai bên cam kết ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác mới; mở rộng sự hiện diện, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược có nhiều tiềm năng như nông nghiệp và chế biến nông sản, năng lượng mới, dược phẩm và công nghệ sinh học, các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức hội thảo lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba và tổ chức hội thảo khoa học lần thứ III với chủ đề “Fidel Castro - Hồ Chí Minh: Tầm nhìn cách mạng” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro trong năm 2026.