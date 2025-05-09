Việt Nam coi bình đẳng giới là trọng tâm trong chiến lược phát triển

Nhân dịp này, Thứ trưởng nhấn mạnh 3 lĩnh vực ưu tiên trong công tác bình đảng giới mà Việt Nam đã khẳng định tại Khóa họp lần thứ 69 của Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc vừa qua: Hoàn thiện khung thể chế, pháp luật và chính sách để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ; tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ và bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong thị trường lao động, thông qua đẩy mạnh hợp tác công – tư để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ và ghi nhận, giảm thiểu và phân bổ lại việc nhà và công việc chăm sóc không lương; tăng cường sự tham gia, đóng góp và đi đầu của phụ nữ trong các lĩnh vực STEM, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đề xuât nghiên cứu xây dựng các mô hình hệ sinh thái STEM ở mỗi quốc gia, trong đó phụ nữ và trẻ em gái được khuyến khích, hỗ trợ, định hướng học tập, đào tạo và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số…

Chia sẻ về một số thành tựu của Việt Nam trong công tác bình đẳng giới, Thứ trưởng mong muốn bà Caroline Tinashe Nyamayemombe tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam thời gian tới, triển khai hiệu quả Khung chiến lược hợp tác Phát triển bền vững Việt Nam-Liên hợp quốc giai đoạn 2022-2026 và Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Về phần mình, bà Caroline Tinashe Nyamayemombe đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, khẳng định UN Women tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ. UN Women và cá nhân bà sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức LHQ khác nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình, góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, hợp tác về phụ nữ và khoa học công nghệ, thu hẹp khoảng cách số.