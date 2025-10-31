Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước thường trực HĐBA LHQ

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Anh.

Chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam có hơn 20 hoạt động quan trọng.

Anh thu xếp lễ tân biệt lệ, trọng thị, mến khách

"Phía Anh đã phối hợp chặt chẽ với ta tổ chức các hoạt động của Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trên tinh thần trọng thị, mến khách với những thu xếp lễ tân biệt lệ. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng, đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thực chất", Bộ trưởng Ngoại giao cho biết.