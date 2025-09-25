Việt Nam có nữ tỷ phú USD thứ 2

Sự bứt phá về tài sản của các doanh nhân Việt hứa hẹn triển vọng kinh tế tươi sáng hơn. Một số doanh nghiệp lớn sắp phát hành cổ phiếu ra công chúng và một số tập đoàn lớn cũng dần được chuyển giao sang thế hệ thứ 2, có thể mang đến cho Việt Nam những tỷ phú USD mới.

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến một phiên giao dịch tăng điểm khá ấn tượng với dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng và đầu tư công trong đó có Vingroup (mã VIC) do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch.

Trong phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu Vingroup tăng vọt 9.000 đồng (+6%) lên đỉnh cao lịch sử mới: 158.000 đồng/cp, qua đó đẩy vốn hóa của Vingroup tăng gấp gần 4 lần so với hồi đầu năm lên trên ngưỡng 608.000 tỷ đồng. Vốn hóa của Vingroup vượt xa các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank,… và giữ vị trí số 1 trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng 1.500 đồng lên 99.500 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 400 đồng lên 29.400 đồng/cp.