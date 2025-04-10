Việt Nam có lợi thế 'dân số vàng', nhưng năng suất lao động thấp nhất khu vực

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam hiện chỉ bằng 1/10 so với Singapore và khoảng 3/4 so với Trung Quốc.

Tại sự kiện về phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và chính sách cho các ngành công nghệ chiến lược chiều 2/10, ông Trần Văn Xuân, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty Brain-Life, cho biết ông bị “dằn vặt” trước thực tế năng suất lao động của Việt Nam “thấp nhất khu vực”.

“Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới như thế nào nếu một người Singapore làm việc bằng 10 người Việt Nam? Như vậy, chúng ta cạnh tranh, thi đấu ở đâu?”, ông Xuân đặt câu hỏi.