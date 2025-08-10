Việt Nam chủ trì phiên tham vấn ở Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 6/10, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì phiên họp không chính thức đầu tiên với các Quốc gia thành viên của Hiệp ước.

Sự kiện nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Không phổ biến vũ khí hạt nhân dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2026.

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của đông đảo đại diện các quốc gia thành viên NPT, các nhóm khu vực và tổ chức quốc tế liên quan. Các đại biểu chúc mừng Việt Nam được lựa chọn để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT trong bối cảnh môi trường an ninh và địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp, khẳng định sự tin tưởng vào uy tín và năng lực của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, điều phối thương lượng và thúc đẩy đồng thuận.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT là một trọng trách, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với tiến trình NPT nói riêng và các nỗ lực giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói chung. Đại sứ cho rằng, bối cảnh quốc tế khó khăn hiện nay đặt ra nhiều thách thức, song cũng mở ra những cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hết sức quan trọng này. Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia phát huy tinh thần xây dựng, hợp tác, thỏa hiệp và sáng tạo, hướng tới một kỳ kiểm điểm thành công và thực chất.

Khẳng định nguyên tắc làm việc cân bằng, minh bạch, bảo đảm lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tất cả các quốc gia thành viên, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kỳ vọng các quốc gia sẽ hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đại diện các nước đã chia sẻ quan điểm về các ưu tiên cho kỳ Kiểm điểm tới, trên cả ba trụ cột giải trừ vũ khí hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Chủ tịch - Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong thời gian tới để hướng tới một kết quả tích cực tại Hội nghị. Một số nước nhấn mạnh cần tập trung thảo luận về các biện pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận tại Hội nghị, tăng cường sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong triển khai các nghĩa vụ về giải trừ quân bị hạt nhân, đồng thời khuyến khích đối thoại thực chất giữa các bên, nhằm thực hiện hiệu quả Hiệp ước.