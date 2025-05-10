Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8

Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu của khu vực trong lĩnh vực thể thao, góp phần định hình phương hướng hợp tác và phát triển thể thao ASEAN trong giai đoạn mới, với chủ đề "Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững".
|Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 7 tại Thái Lan. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
AMMS-8 không chỉ là nơi bàn thảo chính sách mà còn là điểm hẹn của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác trong Cộng đồng ASEAN.
Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới.
Nội dung trọng tâm gồm: Phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; đồng thời phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững.
Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua 3 Tuyên bố chung: Tuyên bố chung AMMS-8, Tuyên bố chung AMMS Nhật Bản lần thứ 5 và Tuyên bố chung AMMS Trung Quốc lần thứ 2.
Ngoài ra, các báo cáo, văn kiện liên quan của SOMS-15 và SOMS-16 cùng kế hoạch hợp tác trong giai đoạn sau năm 2025, cũng sẽ được xem xét và thông qua.
Một trong những điểm nhấn quan trọng tại AMMS-8 là việc mở rộng hợp tác thể thao giữa ASEAN và các đối tác quốc tế ngoài khu vực.
Tại Hội nghị, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN sẽ thảo luận và thông qua các kế hoạch hợp tác cụ thể, gồm: Kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN Nhật Bản, tập trung vào phụ nữ và thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật và phát triển bền vững thông qua bóng đá; Kế hoạch hợp tác Thể thao ASEAN Trung Quốc trong các lĩnh vực nâng cao sức khỏe, xây dựng khu thể thao ASEAN, phát triển thể thao truyền thống.
Bên cạnh đó, ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như Hàn Quốc, FIFA, Tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực (SEARADO).
Những hoạt động này khẳng định ASEAN ngày càng thể hiện vai trò là một cộng đồng thể thao cởi mở, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
Là quốc gia đăng cai, Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng chào đón khoảng 200 đại biểu tham dự Hội nghị.
Thành phần tham dự gồm Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thể thao các nước ASEAN và Timor Leste; quan chức cấp cao ASEAN về thể thao; đại diện Bộ, cơ quan thể thao Nhật Bản, Trung Quốc cùng các tổ chức quốc tế liên quan. Phía Việt Nam cũng có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các bộ, ngành cùng các khách mời trong nước.
Việc đăng cai AMMS-8 không chỉ là trách nhiệm trong cơ chế hợp tác thể thao ASEAN mà còn là cơ hội quan trọng để Việt Nam khẳng định vai trò, uy tín quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thể thao Việt Nam đến bạn bè khu vực; đồng thời tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN.
Đây cũng là dịp để Việt Nam triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại đa phương, theo tinh thần Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đăng cai AMMS-8 giúp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản lý, mô hình phát triển và nguồn lực quốc tế. Các lĩnh vực như khoa học thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật, hay thể thao học đường sẽ được thúc đẩy thông qua hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực toàn diện của thể thao Việt Nam.
Đặc biệt, sáng kiến thành lập Trung tâm thể thao thành tích cao ASEAN hứa hẹn mở ra cơ hội để vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam được tập huấn, giao lưu trong môi trường khu vực, nâng tầm chất lượng chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế.
Sau AMMS-8, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu và điều phối trong các sáng kiến hợp tác thể thao khu vực. Uy tín, kinh nghiệm tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực sẽ là bước đệm để Việt Nam tự tin đăng cai nhiều giải đấu, hội nghị quốc tế lớn hơn trong tương lai.
Quan trọng hơn, thành công của Hội nghị lần này sẽ góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là quốc gia chủ động, trách nhiệm và năng động trong hợp tác ASEAN, tạo nền tảng để thể thao trở thành kênh đối ngoại nhân dân, thúc đẩy gắn kết khu vực và hội nhập quốc tế.
|AMMS lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 tại Indonesia, thống nhất cơ chế tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Sau 14 năm, AMMS đã trở thành diễn đàn cấp cao quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi chính sách và hành động trong lĩnh vực thể thao giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
Năm 2025, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức AMMS-8 và các hội nghị liên quan, trong đó bao gồm Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS Nhật Bản 5) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS Trung Quốc 2).