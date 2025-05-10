Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8

Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu của khu vực trong lĩnh vực thể thao, góp phần định hình phương hướng hợp tác và phát triển thể thao ASEAN trong giai đoạn mới, với chủ đề "Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững".

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 7 tại Thái Lan. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)



AMMS-8 không chỉ là nơi bàn thảo chính sách mà còn là điểm hẹn của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác trong Cộng đồng ASEAN.

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới.

Nội dung trọng tâm gồm: Phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; đồng thời phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững.