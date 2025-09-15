Việt Nam chính thức phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp Nghề cá của WTO

Hiệp định Trợ cấp Nghề cá được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12) năm 2022 ở Geneva, sau hơn 20 năm đàm phán cam go, và là thỏa thuận đa phương đầu tiên của WTO tập trung bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững ngành thủy sản. Hiệp định đặt ra các quy tắc ràng buộc, loại bỏ trợ cấp cho hoạt động IUU, trong khi trợ cấp cho các đàn cá bị cạn kiệt và trợ cấp khai thác ngoài vùng biển có quản lý. Việc loại bỏ hàng tỷ USD trợ cấp có hại mỗi năm là giải pháp căn bản giúp tái tạo hệ sinh thái biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn cạn kiệt tài nguyên đại dương.

Đối với Việt Nam, việc phê chuẩn hiệp định vừa khẳng định cam kết kiên định đối với một trật tự thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, công bằng và bền vững, vừa mang lại lợi ích thiết thực trong nước. Hiệp định sẽ là động lực quan trọng để tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và dựa trên khoa học. Việc loại bỏ trợ cấp có hại sẽ khuyến khích đầu tư vào công nghệ khai thác tiên tiến, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao năng lực quản lý và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn. Về lâu dài, một đại dương khỏe mạnh chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho sinh kế của khoảng 1,45 triệu lao động khai thác hải sản và cộng đồng ven biển, đồng thời góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh của quốc gia.