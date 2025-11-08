Việt Nam cần tuyển chọn Tổng công trình sư như thế nào?

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thay đổi cách mỗi người sống và làm việc. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu mỗi hệ thống chiến lược trọng yếu phải có một Tổng công trình sư để kết hợp giữa lãnh đạo chuyên môn và quản lý chương trình.

Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng chính sách tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư (KTS) trưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với nhiều ưu đãi vượt trội để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam (VN) toàn cầu (AVSE Global), đánh giá Tổng công trình sư hay KTS trưởng là vấn đề mới ở VN. Do đó, để tuyển dụng được người phù hợp thì cần mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học toàn quốc hồi tháng 12-2024. Ảnh: VGP

Đóng vai trò kết nối

Phóng viên: Thưa ông, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu và Chính phủ đang trình dự thảo nghị định về việc tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, KTS trưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với nhiều đột phá. Ông nghĩ sao về điều này?

+ GS Nguyễn Đức Khương: Đầu tiên phải khẳng định đây là chủ trương đúng đắn và rất quan trọng. Bởi trong bối cảnh hiện nay, với môi trường phát triển mới, chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức mới cả từ bên trong lẫn bên ngoài, do đó phải cấu trúc lại các hệ thống hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, phải lựa chọn lại hệ thống ngành nghề ưu tiên, mang lại vị thế mới cho VN trong chuỗi giá trị toàn cầu, tạo nền tảng để xây dựng năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn.

Tổng công trình sư hay KTS trưởng là những người có hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn, có tầm nhìn về sự phát triển của ngành nghề trong tương lai. Chẳng hạn như các ngành khoa học trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ… Đây cũng là những ngành sẽ phục vụ sự phát triển của VN trong tương lai.