Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Chấp hành UN Women

Phiên họp thường kỳ lần thứ hai của Hội đồng chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Phát biểu khai mạc Phiên họp, bà Sima Sami Bahous - Giám đốc điều hành UN Women nhấn mạnh vai trò tiên phong của cơ quan này trong thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu, khẳng định phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng kiến tạo hòa bình bền vững.

Bà Sima Sami Bahous giới thiệu Kế hoạch Chiến lược của UN Women giai đoạn 2026-2028, đặt trọng tâm vào ba mục tiêu: hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới, củng cố trách nhiệm thể chế thông qua tăng cường nguồn lực và dữ liệu, mở rộng quyền năng lãnh đạo và cơ hội tiếp cận cho phụ nữ. Bà nhấn mạnh việc thực hiện Kế hoạch được tiến hành cùng quá trình cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc (UN80), đảm bảo phát huy vai trò của UN Women, đồng thời thích ứng hiệu quả với thách thức toàn cầu và nguồn lực hạn chế.

Phát biểu tại Phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh trong bối cảnh chỉ còn ít thời gian để thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2026-2028 của UN Women góp phần tái cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu và khẳng định vai trò quan trọng của UN Women trong hệ thống phát triển Liên hợp quốc.

Đại sứ nhấn mạnh việc thực hiện Kế hoạch chiến lược cần có cách tiếp cận lấy phát triển làm nền tảng, tôn trọng quyền quyết định của quốc gia và phải phù hợp với ưu tiên, năng lực, bối cảnh văn hóa, lịch sử của từng quốc gia, cũng như cần hài hòa với các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc. Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh ưu tiên thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong kinh tế số và quản trị trí tuệ nhân tạo và khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với UN Women, các quốc gia thành viên và các đối tác để không phụ nữ, trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt cũng chúc mừng bà Sima Sami Bahous được tái bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành và cảm ơn UN Women đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong những năm qua, trong đó gần nhất là việc xây dựng, thông qua Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2024.