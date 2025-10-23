Việt Nam-Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24-10, trưa 23-10 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev nhấn mạnh trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm thành công; cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam-Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam-Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bulgaria đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhiều công nhân kỹ thuật cao, chính họ là cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.