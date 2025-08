Việt Nam - Ai Cập ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ngày 4/8, tại Thủ đô Cairo, Ai Cập, diễn ra buổi ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc giữa Việt Nam và Ai Cập.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng và Chuẩn tướng Ayman Shebl Habib ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực GGHB Liên Hợp Quốc

Buổi lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Đoàn tháp tùng Chủ tịch nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Ai Cập, đặc biệt trong lĩnh vực GGHB – một lĩnh vực góp phần vào duy trì hòa bình khu vực và thế giới.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đã chia sẻ về quá trình và kết quả tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Từ khi chính thức cử lực lượng tham gia vào năm 2014, Việt Nam đã triển khai gần 1.100 lượt quân nhân đến các phái bộ Liên Hợp Quốc, trong đó có các hình thức cả cá nhân và đơn vị như Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực tham gia các sáng kiến và khuôn khổ hợp tác khu vực, đóng góp vào tiến trình cải tổ hoạt động GGHB toàn cầu. Với việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Gìn giữ hòa bình vào tháng 6/2025, Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài và toàn diện đối với sứ mệnh cao cả này.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng chia sẻ với các học viên quốc tế đang tham gia Khoá tập huấn do Vụ Liên lạc với các Tổ chức quốc tế/Bộ Quốc phòng Ai Cập tổ chức

Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cũng đã tham quan Khoá tập huấn do Vụ Liên lạc với các Tổ chức quốc tế/Bộ Quốc phòng Ai Cập tổ chức và trao đổi, chia sẻ với các học viên quốc tế tham gia Khoá tập huấn về công tác tổ chức các Khoá tập huấn quốc tế của Việt Nam; động viên các học viên quốc tế tích cực học tập, nghiên cứu để biến những kiến thức của Khoá tập huấn thành công cụ hỗ trợ quá trình triển khai tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc sau này.

Về phía Ai Cập, Chuẩn tướng Ayman Shebl Habib đã giới thiệu khái quát về lực lượng GGHB của quốc gia này – một trong những nước có đóng góp lớn và lâu dài trong hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Kể từ năm 1960, Ai Cập đã triển khai hơn 30.000 quân nhân và cảnh sát tới các phái bộ tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và châu Âu. Trong những năm gần đây, Ai Cập luôn trong nhóm mười quốc gia dẫn đầu về tổng số nhân sự đang phục vụ tại các phái bộ GGHB với gần 3000 nhân sự, triển khai theo nhiều hình thức như đơn vị quân đội, đơn vị cảnh sát, sĩ quan tham mưu và chuyên gia dân sự.

Ai Cập có thế mạnh nổi bật trong đào tạo và huấn luyện thông qua Trung tâm đào tạo khu vực CCCPA (Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding in Africa), được thành lập từ năm 1994.

Trung tâm hiện tổ chức hàng trăm khóa huấn luyện hằng năm bằng nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Bồ Đào Nha), tập trung vào các chủ đề như bảo vệ dân thường, giải giáp và tái hòa nhập, phòng chống bạo lực giới, hậu cần, chỉ huy tham mưu.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam và Trưởng Cơ quan liên lạc với các tổ chức quốc tế/Bộ Quốc phòng Ai Cập

Ai Cập cũng là quốc gia đi đầu trong nỗ lực cải cách hoạt động GGHB toàn cầu, với việc chủ động đề xuất nghị quyết “Không khoan nhượng” (“Zero-Tolerance”) về phòng, chống lạm dụng tình dục.

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong triển khai lực lượng và huấn luyện, thống nhất sẽ hỗ trợ lẫn nhau nâng cao năng lực, nhất là trong bối cảnh lực lượng GGHB ngày càng phải đối mặt với thách thức phức tạp tại thực địa.

Về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực GGHB, Ai Cập luôn thể hiện thiện chí thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Trước khi ký kết bản ghi nhớ lần này, hai bên đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng như chuyến thăm của Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam đến Cục GGHB vào tháng 1/2023, cuộc làm việc giữa Tùy viên Quốc phòng Ai Cập và đại diện Cục GGHB Việt Nam vào tháng 7/2025.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như: chia sẻ kinh nghiệm triển khai lực lượng, đào tạo huấn luyện, tăng cường sự tham gia của nữ quân nhân, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương về GGHB Liên Hợp Quốc.

Việc ký kết bản ghi nhớ lần này là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thực chất hơn trong lĩnh vực GGHB Liên Hợp Quốc giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam – Ai Cập phát triển hiệu quả, sâu rộng và toàn diện hơn trong thời gian tới.