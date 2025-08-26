Việt kiều Trần Thành Trung viết tâm thư sau khi được triệu tập lên U23 Việt Nam

Quách Khiêm/VOV.VN| 26/08/2025 12:33

Việt kiều Trần Thành Trung viết tâm thư trên mạng xã hội cá nhân, sau khi được triệu tập lên thành phần ĐT U23 Việt Nam.

Ngày 25/8, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2026. Trong tổng số 24 cầu thủ được triệu tập, đáng chú ý là sự xuất hiện của cái tên Trần Thành Trung, cầu thủ Việt kiều Bulgaria vừa gia nhập CLB Ninh Bình.

viet kieu tran thanh trung viet tam thu sau khi duoc trieu tap len u23 viet nam hinh anh 1
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung có tên trong danh sách triệu tập của ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: VPF)

Sau khi chính thức được góp mặt trong thành phần triệu tập lên U23 Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Bulgaria đã viết tâm thư trên trang Instagram cá nhân: “Tôi xin được khép lại một chặng đường với nhiều thành công, tình bạn và vô số khoảnh khắc khó quên. Từng được cống hiến cho màu cờ sắc áo của Bulgaria luôn là niềm vinh dự và đặc ân lớn lao đối với tôi. Xin gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ, vì những kỷ niệm và vì tất cả”, Trần Thành Trung chia sẻ.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League 2025/2026. Anh đã có 2 lần vào sân ở V-League mùa này từ ghế dự bị.

