Việt kiều Mỹ kiện kỹ thuật viên nha khoa vì... làm răng sứ bị hư

Ngày 8-8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về yêu cầu bồi thường giữa nguyên đơn là bà LTN (29 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn là bà NTH (kỹ thuật viên nha khoa, ngụ phường Tân Bình, TP.HCM).

HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn bồi thường tổng cộng 344 triệu đồng do làm răng sứ bị hư.

Kiện kỹ thuật viên nha khoa vì làm răng sứ bị hư

Theo nội dung đơn kiện, ngày 19-1-2023, bà N đến gặp bà H tại phòng khám trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình (cũ) để làm mới 24 răng sứ với số tiền 144 triệu đồng.

Vài ngày sau khi làm dịch vụ, răng của bà N có hiện tượng ê buốt và đau nhức. Bà N nhận được lời trấn an từ bà H rằng: "Răng nướu không sao hết, đó chỉ là hiện tượng bình thường, chừng 2-3 tuần sẽ khỏi".

Ngày 17-2-2023, bà N trở về Mỹ và thấy răng có hiện tượng sưng tấy, chảy máu chân răng. Sau khi khám, bà N được chẩn đoán bị nhiễm trùng nặng.