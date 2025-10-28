Việt Hương - Hồng Đào tung trọn bộ ảnh 'Bà Thơ' siêu cấp thần thái, khán giả phát sốt

Nếu Cục Vàng Của Ngoại mang đến cho người xem những tiếng cười và thông điệp ấm áp về tình thân, thì bộ ảnh “Bà Thơ” lại là phần tiếp nối tinh thần tươi vui, dí dỏm và tràn đầy năng lượng sống của hai nghệ sĩ, nhưng được thể hiện dưới một lăng kính thời trang nghệ thuật đầy sắc màu.

Bộ ảnh “Bà Thơ” đẹp như mơ trong không gian tiệc trà cổ điển sang chảnh

Bộ ảnh được thực hiện trong bối cảnh mô phỏng không gian tiệc trà châu Âu cổ điển, nơi những chiếc bàn phủ khăn pastel, ly tách sứ, hoa tươi, bánh ngọt và champagne cùng tạo nên bức tranh tinh tế, ngọt ngào.

Trong khung cảnh ấy, Việt Hương và Hồng Đào hóa thân thành hai “quý bà” hiện đại, thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần dí dỏm khi hai nghệ sĩ gạo cội diện váy hoa pastel ánh kim được thiết kế riêng, tôn dáng và phù hợp với phong cách cổ điển mà vẫn giữ được nét trẻ trung. Các phụ kiện như găng tay ren, chuỗi ngọc trai, kính râm màu hồng và khăn lụa góp phần hoàn thiện hình ảnh của hai “bà thơ” vừa cổ điển, vừa thời thượng.