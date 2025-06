Viết báo, tạo quiz, làm podcast: 8 cách AI ‘phù phép’ tin tức bạn xem mỗi ngày

Một trong những ứng dụng cơ bản của AI trong tòa soạn là chuyển đổi các cuộc phỏng vấn hoặc thảo luận thành văn bản. Quá trình “rã băng” thường tốn rất nhiều thời gian nhưng nay có thể rút ngắn nhờ công cụ AI. Đặc biệt, công nghệ phiên âm ngày càng chính xác hơn, trở thành công cụ đắc lực cho nhà báo. Quy trình từ lúc ghi âm, phiên âm đến sản xuất tin tức được đẩy nhanh hơn nhiều. Nó cũng giúp các nhà báo và biên tập viên tập trung vào các khía cạnh sáng tạo và phân tích hơn của việc sản xuất tin tức.

Ngược lại, cũng có các công cụ AI chuyển đổi văn bản thành giọng nói, tạo ra các bản tin vô cùng chân thực. Một số công cụ như Notebook LM của Google có khả năng tạo podcast đối thoại hỗ trợ tiếng Việt một cách tự nhiên.

5. Tóm tắt bài báo bằng AI

Nhiều tờ báo lớn như Bloomberg, Nikkei đang tận dụng AI để tóm tắt ngắn gọn nội dung bài báo, cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan mà không làm mất đi thông tin cần thiết.

Tóm tắt nội dung để người đọc nắm thông tin nhanh chóng.

Cụ thể, Nikkei đang dùng công cụ AI nội bộ Nikkei Tailor để truy xuất các bài viết liên quan, tóm tắt các điểm chính và viết lại theo phong cách dễ tiếp cận, phù hợp với độc giả hiện đại. Toàn bộ quy trình làm việc được tự động hóa, đảm bảo tin tức được tối ưu hóa cho việc tiêu thụ trên thiết bị di động và kỹ thuật số. Điều này giảm 50% số giờ nhân viên dành cho việc soạn thảo, cho phép các biên tập viên con người tập trung vào việc tuyển chọn và kiểm soát chất lượng.

6. Xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng

Các văn bản do AI tạo ra thường tiềm ẩn rủi ro như không chính xác và "ảo giác" (hallucination). Để giải quyết vấn đề này, Phòng thí nghiệm AI + Tự động hóa tại Bayerischer Rundfunk (BR) đã phát triển Second Opinion để xác minh xem các bản tóm tắt do AI tạo ra có khớp với văn bản gốc hay không. Công cụ kiểm soát chất lượng này làm nổi bật sự khác biệt, đảm bảo tính nhất quán và giảm lỗi trước khi xuất bản.