Việt Anh nói lời yêu thương với con gái hơn 10 năm chưa gặp

Nam diễn viên Người phán xử từng chia sẻ với báo chí điều nuối tiếc nhất sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân chính là con gái đầu lòng. Việt Anh chia sẻ: "Thời điểm 10 năm trước, tôi chưa đủ chín chắn để có thể lo chu toàn cho con nên bây giờ luôn day dứt vì không thể bù đắp nhiều cho con như bé Đậu Đậu (tên con trai sau này của Việt Anh với người vợ thứ hai)".

Hiện tại, Song Anh sống hạnh phúc bên mẹ cùng bố dượng tại nước ngoài. Chồng mới của chị Thuỳ Linh yêu thương Song Anh và sẵn sàng bù đắp những gì mà cô bé thiếu thốn. Hơn hết, chị Thuỳ Linh chia sẻ cô bé nhận được những tình cảm gia đình, tình cảm bố con mà trước kia Song Anh chưa có từ bố đẻ.

Ngân An