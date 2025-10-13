Viện Nhà ở và Phát triển đô thị hướng dẫn cách xây nhà, quy hoạch bản làng để tránh sạt lở, lũ quét

1. Nguyên tắc chọn đất xây nhà

Tránh xây nhà dưới chân núi (nhất là bạt chân núi làm nhà) và quá gần sông suối

- Tránh nơi dốc đứng: Không nên dựng nhà ở sườn dốc trên 25–30°. Đất đá dễ trượt khi mưa lớn.

- Không ở sát suối: Lũ dâng có thể cuốn trôi nhà. Nên cách mép suối ít nhất 15–50 m.

- Tránh đất yếu, phong hóa: Đất rời, nứt nẻ, có hang ngầm rất dễ sập.

- Ưu tiên nơi có cây che phủ: Cây rừng, cây lâu năm giúp giữ đất, chống xói lở.

- Chọn sườn thoải (<15°) hoặc gò cao: Thoát nước tự nhiên, an toàn hơn.