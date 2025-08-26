Viện Nghiên cứu Hán Nôm lên tiếng về trường hợp TS Hoàng Phương Mai

Trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024, kết quả đánh giá viên chức của bà đều ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá viên chức được thực hiện theo đúng quy định.

Bà Hoàng Phương Mai là viên chức của Viện từ năm 2004, phần lớn thời gian làm việc tại bộ phận Thư viện, phụ trách quản lý sách mới và phục vụ bạn đọc.

Trong thời gian này, TS Hoàng Phương Mai nhiều lần gửi đơn đề nghị xem xét lại kết quả đánh giá viên chức. Viện đã tổ chức gặp gỡ trực tiếp và trả lời bằng văn bản. Đồng thời, lãnh đạo Viện, Công đoàn và phòng chuyên môn luôn có thiện chí vận động, thăm hỏi, động viên bà và mong muốn phối hợp cùng gia đình để hỗ trợ bà ổn định tình trạng sức khoẻ tinh thần và tiếp tục công việc; nhưng Viện không nhận được sự hợp tác.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, sau khi xem xét kĩ lưỡng ý kiến đánh giá của các bên liên quan, Ban Lãnh đạo Viện đã ra Quyết định số 16/QĐ-HN ngày 4-3-2025 về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức Hoàng Phương Mai.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm khẳng định mọi thủ tục liên quan đều được thực hiện và giám sát theo đúng quy định.