Viện Di Động hưởng ứng chiến dịch D.Green Go Green: Đổi pin cũ lấy pin mới

‏Các thiết bị công nghệ tại thùng thu gom D.Green, nếu còn có thể sử dụng thì sẽ được gửi về Viện Di Động để sửa chữa. ‏

‏Trong chiến dịch D.Green Go Green do Di Động Việt phát động, toàn bộ thiết bị thu gom từ các thùng rác thải điện tử đặt tại 12 cửa hàng Di Động Việt sẽ được phân loại. Những sản phẩm còn khả năng phục hồi từ điện thoại, laptop, máy tính bảng đến các loại phụ kiện sẽ được chuyển đến Viện Di Động để vệ sinh, nâng cấp và ‏‏sửa chữa laptop‏‏... Sau khi được tái sinh, các thiết bị này sẽ được bàn giao lại cho Di Động Việt để tiếp tục hành trình trao tặng đến những người cần.‏

‏Chỉ sau 5 ngày triển khai, Viện Di Động đã tiếp nhận hàng loạt thiết bị công nghệ cũ từ ban tổ chức. Nhiều sản phẩm đã được thay pin, thay màn hình hoặc xử lý lỗi kỹ thuật để hoạt động ổn định. Với các thiết bị hư hỏng phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên với nhiều năm kinh nghiệm đã tiến hành phục hồi toàn diện, đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru trước khi bàn giao.‏