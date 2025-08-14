Viện Di Động hưởng ứng chiến dịch D.Green Go Green: Đổi pin cũ lấy pin mới

Các thiết bị công nghệ tại thùng thu gom D.Green, nếu còn có thể sử dụng thì sẽ được gửi về Viện Di Động để sửa chữa.
Trong chiến dịch D.Green Go Green do Di Động Việt phát động, toàn bộ thiết bị thu gom từ các thùng rác thải điện tử đặt tại 12 cửa hàng Di Động Việt sẽ được phân loại. Những sản phẩm còn khả năng phục hồi từ điện thoại, laptop, máy tính bảng đến các loại phụ kiện sẽ được chuyển đến Viện Di Động để vệ sinh, nâng cấp và sửa chữa laptop... Sau khi được tái sinh, các thiết bị này sẽ được bàn giao lại cho Di Động Việt để tiếp tục hành trình trao tặng đến những người cần.
Chỉ sau 5 ngày triển khai, Viện Di Động đã tiếp nhận hàng loạt thiết bị công nghệ cũ từ ban tổ chức. Nhiều sản phẩm đã được thay pin, thay màn hình hoặc xử lý lỗi kỹ thuật để hoạt động ổn định. Với các thiết bị hư hỏng phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên với nhiều năm kinh nghiệm đã tiến hành phục hồi toàn diện, đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru trước khi bàn giao.
Đội ngũ kỹ thuật của Viện Di Động sẽ sửa chữa các thiết bị công nghệ, trước khi bàn giao cho ban tổ chức.
Đại diện Viện Di Động chia sẻ: “D.Green Go Green đang góp một phần nhỏ vào hành trình cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng cách thu gom - xử lý - tái sinh rác thải điện tử. Là đối tác lâu năm của Di Động Việt, chúng tôi tận dụng thế mạnh sửa chữa các sản phẩm công nghệ để có thể biến những thiết bị tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm hữu ích, tiếp tục phục vụ người dùng”.
Bên cạnh vai trò đối tác trong chiến dịch D.Green Go Green, Viện Di Động vẫn duy trì hoạt động Hi Green Go Green - Thu pin cũ đổi pin mới từ năm 2024.
Trong tháng 8/2025, hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra song song, vừa hưởng ứng chiến dịch của Di Động Việt, vừa khuyến khích người dùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Khách hàng có thể đem pin điện thoại đến cửa hàng Viện Di Động tại TP.HCM để đổi pin lấy quà tặng hấp dẫn.
Độc giả quan tâm đến chương trình của Viện Di Động hoặc các dịch vụ sửa chữa, vệ sinh, bảo hành thiết bị công nghệ như: thay màn hình iPhone chính hãng, thay camera, sửa Face ID, thay loa ngoài, thay ổ cứng… có nhu cầu mua sắm các loại phụ kiện chính hãng như: pin sạc dự phòng, tai nghe, củ sạc, phần mềm… có thể tham khảo tại website: viendidong.com hoặc liên hệ tổng đài 1800.6729 (miễn phí).
Viện Di Động là đối tác bảo hành ủy quyền của các đơn vị bán lẻ công nghệ lớn như Di Động Việt, Vertu Việt Nam chính hãng… Với hành trình gần 12 năm phục vụ khách hàng, Viện Di Động là hệ thống sửa chữa thiết bị công nghệ uy tín đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng.