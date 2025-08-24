Việc làm công nghệ sau 5 năm bùng nổ AI: Nghề nào nên chọn, nghề nào nên tránh

Sự sụt giảm trong số lượng đăng tuyển chia làm hai giai đoạn: một nửa đến từ đợt “thanh lọc” sau đại dịch, khi các công ty nhận ra đã tuyển dụng quá nhiều, nửa còn lại xuất hiện sau khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022.

“Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy AI là nguyên nhân, nhưng xu hướng tự động hóa có thể giải thích vì sao thị trường tiếp tục yếu đi”, Brendon Bernard, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty tuyển dụng Indeed, nhận định.

Ông cũng cho biết tác động của AI thể hiện rõ ở những loại công việc còn nhu cầu, cũng như yêu cầu kinh nghiệm ngày càng cao trong các cơ hội còn sót lại.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến AI và machine learning đang tăng, trong khi những công việc công nghệ cấp thấp hoặc dành cho người mới vào nghề lại giảm mạnh. Các tin tuyển dụng hiện nay ngày càng ưu tiên ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên.