VIDEO: UAV Ukraine tấn công 2 vận tải cơ An-26 Nga ở bán đảo Crimea

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công, phá huỷ 2 vận tải cơ An-26 và 2 hệ thống radar của Nga trên bán đảo Crimea, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Thông báo trên mạng xã hội vào sáng 25-9, HUR cho biết các đơn vị đặc nhiệm của lực lượng này đã “tiếp tục tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao” của Nga trên bán đảo Crimea.