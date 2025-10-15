Video trang phục dân tộc ‘Thăng Long Hội’ của Yến Nhi hút 35 triệu lượt xem

Trên mạng xã hội, màn trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc của Hoa hậu Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang tạo nên sức hút mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả trong nước và quốc tế.

Cụ thể, video ghi lại phần trình diễn của Hoa hậu Yến Nhi trong bộ trang phục “Thăng Long Hội” được ban tổ chức Miss Grand International đăng trên kênh TikTok chính thức đã thu hút 35 triệu lượt xem. Đi kèm với đó là hơn 4,2 triệu lượt thả tim và hơn 36 ngàn bình luận tương tác. Đây là con số vượt trội hoàn toàn so với video trang phục dân tộc của các đại diện khác, dao động từ vài trăm nghìn đến 2-4 triệu lượt xem.

Đây còn được cho là video có lượt xem cao nhất trong số các màn trình diễn Trang phục Dân tộc của các quốc gia mà Ban tổ chức Miss Grand International đăng tải. Hiện tại, lượt xem vẫn đang tiếp tục tăng lên.