VIDEO: Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả toán cướp tấn công

08/09/2025 17:36

Tiệm vàng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) bị một toán cướp tấn công, chưa bắt được các nghi phạm.

Tiệm vàng Kim Hưng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) đã bị cướp tấn công, tờ San Francisco Chronicle đưa tin ngày 7-9.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 6-9 (giờ địa phương). Một chiếc ô tô đâm thẳng vào cửa tiệm, sau đó một nhóm đông người xông vào cướp phá.

Sở Cảnh sát San Jose xác nhận đang điều tra một vụ “cướp có vũ trang”.

Cảnh sát chưa xác định được danh tính các nghi phạm.

Theo sở cảnh sát, “nhiều nghi phạm” đã xông vào tiệm sau khi lái xe đâm thẳng vào phía trước cửa hàng. Ít nhất một trong số kẻ tấn công có mang theo súng. Những kẻ cướp đã tẩu thoát khỏi hiện trường bằng nhiều chiếc xe.

Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cướp tấn công
Tiệm vàng Kim Hưng ở TP San Jose (bang California, Mỹ). Ảnh: San Francisco Chronicle

Cơ quan chức năng chưa tiết lộ giá trị số tài sản bị cướp.

Đoạn video giám sát lan truyền trên mạng dường như cho thấy hơn chục người tràn vào tiệm, đập phá các tủ trưng bày trang sức và lấy đi toàn bộ hàng bên trong. Hình ảnh cũng cho thấy có hai nhân viên có mặt tại hiện trường lúc đó.

Video tiệm vàng của người Việt ở TP San Jose (bang Califfornia, Mỹ) bị cướp. Nguồn: FOX NEWS

Một trong hai nhân viên, được xác định là chủ tiệm 88 tuổi, đã bị xô mạnh ngã xuống sàn sau khi có giằng co ngắn với một kẻ tấn công. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nạn nhân “bị thương do kính vỡ” và sau đó đã lên cơn đột quỵ.

Cảnh sát không trả lời câu hỏi liệu có ai bị thương trong vụ việc hay không, chỉ nói rằng hiện tại sở “chưa có thông tin chi tiết để cung cấp”.

Theo plo.vn
https://plo.vn/video-tiem-vang-cua-nguoi-viet-o-my-bi-ca-toan-cuop-tan-cong-post869455.html
Copy Link
https://plo.vn/video-tiem-vang-cua-nguoi-viet-o-my-bi-ca-toan-cuop-tan-cong-post869455.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Cộng đồng người Việt
            VIDEO: Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả toán cướp tấn công
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO