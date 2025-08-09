VIDEO: Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả toán cướp tấn công

Tiệm vàng Kim Hưng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) đã bị cướp tấn công, tờ San Francisco Chronicle đưa tin ngày 7-9.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 6-9 (giờ địa phương). Một chiếc ô tô đâm thẳng vào cửa tiệm, sau đó một nhóm đông người xông vào cướp phá.

Sở Cảnh sát San Jose xác nhận đang điều tra một vụ “cướp có vũ trang”.