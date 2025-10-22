[Video] Thu ngân sách gần 63 tỷ đồng ở phiên đấu giá biển số xe thứ 8

22/10/2025 10:19

Chiều 20/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an) cho biết, ngày đầu tiên của phiên đấu giá biển số xe thứ 8 đã thu về gần 63 tỷ đồng.

Trong tổng số 67.000 biển số niêm yết, có 1.222 biển trúng đấu giá, gồm 493 biển ô tô (hơn 50,8 tỷ đồng) và 729 biển xe máy (gần 11,9 tỷ đồng). Biển số ô tô có giá cao nhất là: 37K-888.88 (2,605 tỷ đồng).

