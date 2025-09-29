Video tên lửa Patriot rơi giữa đường phố Kiev khi cố đánh chặn tên lửa Nga

29/09/2025 19:41

Tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống Patriot đã rơi xuống một khu dân cư ở thủ đô Kiev của Ukraine trong nỗ lực đối phó với tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Theo trang South Front, truyền thông Ukraine ngày 28/9 đã đăng tải các hình ảnh về một tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot bị rơi trên đường phố Kiev.

Trong đoạn video được công bố, tên lửa PAC-3 được phóng đi để đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 của Nga, nhưng đã chệch hướng và lao xuống một khu dân cư. Các hình ảnh trên mạng xã hội sau đó cũng cho thấy một quả tên lửa phòng không của Ukraine với các mảnh vỡ được đánh số 5764 ở giữa đường phố Kiev.

Tên lửa của hệ thống Patriot bên phía Ukraine rơi khi cố đánh chặn tên lửa Nga. Video: South Front

Báo cáo của Không quân Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã phóng tổng cộng 593 máy bay không người lái (UAV), 38 tên lửa hành trình Kh-101, 8 tên lửa hành trình Kalibr và 2 tên lửa đạn đạo Kinzhal về phía các vùng lãnh thổ của nước này. Lực lượng phòng không của Ukraine được cho đã đánh chặn thành công 568 UAV và 43 tên lửa của đối phương.

Chính quyền Kiev đang sở hữu ít nhất 6 hệ thống Patriot do một số ít quốc gia NATO, bao gồm cả Mỹ cung cấp. Một khẩu đội phòng không Patriot đầy đủ có giá hơn 1 tỷ USD và mỗi tên lửa đánh chặn sử dụng cho hệ thống này có giá khoảng 4 triệu USD. Dù vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng Patriot hiện vẫn là phương án tốt nhất của Ukraine để đối phó với các tên lửa của Nga.

PAC debris.jpg
Các mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn PAC-3 trên đường phố Kiev. Ảnh: South Front
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/video-ten-lua-patriot-roi-giua-duong-pho-kiev-khi-co-danh-chan-ten-lua-nga-2447113.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/video-ten-lua-patriot-roi-giua-duong-pho-kiev-khi-co-danh-chan-ten-lua-nga-2447113.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Video tên lửa Patriot rơi giữa đường phố Kiev khi cố đánh chặn tên lửa Nga
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO