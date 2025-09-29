Video tên lửa Patriot rơi giữa đường phố Kiev khi cố đánh chặn tên lửa Nga

Theo trang South Front, truyền thông Ukraine ngày 28/9 đã đăng tải các hình ảnh về một tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot bị rơi trên đường phố Kiev.

Trong đoạn video được công bố, tên lửa PAC-3 được phóng đi để đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 của Nga, nhưng đã chệch hướng và lao xuống một khu dân cư. Các hình ảnh trên mạng xã hội sau đó cũng cho thấy một quả tên lửa phòng không của Ukraine với các mảnh vỡ được đánh số 5764 ở giữa đường phố Kiev.