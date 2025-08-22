Video robot ứng biến như con người, bình tĩnh làm việc bất chấp bị gây khó dễ

Trong video được Boston Dynamics đăng tải, Atlas không chỉ thể hiện khả năng thao tác phức tạp mà còn bình tĩnh đối phó khi bị con người cố tình quấy rối, cho thấy bước tiến vượt bậc của công nghệ robot.

Video do Boston Dynamics phối hợp với Toyota Research Institute (TRI) công bố cho thấy Atlas đang dần tiệm cận sự linh hoạt của con người, dù tốc độ vẫn còn chậm.

Bí quyết nằm ở mô hình hành vi lớn (Large Behavior Model – LBM), được huấn luyện trên kho dữ liệu khổng lồ về hành động con người. Nhờ đó, Atlas có thể học và thích ứng nhanh với các hành vi mới mà không cần lập trình thủ công.