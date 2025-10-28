Video Quân đội Myanmar cho nổ tung các tòa nhà trong khu lừa đảo khét tiếng KK Park

Đợt kích nổ bắt đầu từ 18h30 ngày 24/10 cho đến tối 25/10. Loạt vụ nổ khiến khói trắng dày đặc lan sang vùng biên giới, tiếng nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ Mae Sot, Thái Lan. Đặc biệt, vụ nổ tại tòa nhà mới xây dựng trong khuôn viên KK Park vào lúc 18h56 khiến toàn bộ công trình bị phá hủy.

Quân đội Myanmar và Lực lượng biên phòng bang Karen tiếp tục hoạt động trong ngày thứ ba liên tiếp nhằm xóa bỏ mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại tụ điểm lừa đảo KK Park thuộc thị trấn Myawaddy (đông nam Myanmar).

Chiến dịch thực hiện nhằm mục đích phá hủy tất cả tòa nhà mới ở khu vực phía nam của khu phức hợp, nơi được cho là một phần của mạng lưới lừa đảo chính. Trong bước đầu tiên của kế hoạch, Myanmar sẽ phá hủy những tòa nhà chưa hoàn thành hoặc tòa nhà ngoại vi, sau đó nhắm vào công trình trung tâm, nơi đặt hoạt động cốt lõi của tổ chức tội phạm.

Quân đội Myanmar xác nhận động thái này nhằm thể hiện quyết tâm xóa bỏ hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới tội phạm ở Myawaddy, bang Kayin.