VIDEO: Ông Putin ra về sau khi kết thúc thượng đỉnh với ông Trump

16/08/2025 07:44

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên máy bay trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài gần ba giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 15-8 (giờ Mỹ), Tổng thống NgaVladimir Putin đã lên máy bay trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài gần ba giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, theo đài RT.

Sau cuộc họp báo chung với ông Trump, ông Putin rời Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (TP Anchorage, bang Alaska, Mỹ), vẫy tay chào trước khi khởi hành trở về Nga.

Video Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên máy bay trở về nước. Nguồn: RT

Trước đó, tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Putin mô tả cuộc đàm phán là “xây dựng và hữu ích” diễn ra trong “một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau”.

"Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và đảm bảo giải pháp cho vấn đề Ukraine mang tính lâu dài" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng Moscow hy vọng các nước châu Âu sẽ không tạo ra trở ngại hoặc tìm cách phá vỡ tiến trình dự kiến này.

Đáp lời, ông Trump nói rằng Mỹ và Nga “chưa hoàn toàn đạt được thỏa thuận” tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng cho biết ông và ông Putin “đã có một số tiến triển”.

“Chưa có thỏa thuận nào cho đến khi thực sự có thỏa thuận” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết sẽ gọi điện cho lãnh đạo các nước NATO và Tổng thống Ukraine Zelensky để thông báo về cuộc gặp.

Theo plo.vn
https://plo.vn/video-ong-putin-ra-ve-sau-khi-ket-thuc-thuong-dinh-voi-ong-trump-post865886.html
Copy Link
https://plo.vn/video-ong-putin-ra-ve-sau-khi-ket-thuc-thuong-dinh-voi-ong-trump-post865886.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            VIDEO: Ông Putin ra về sau khi kết thúc thượng đỉnh với ông Trump
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO