VIDEO: Nổ lớn rung chuyển nhà máy thuốc nổ ở Brazil, 9 người thiệt mạng

Sáng sớm 12-8, một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy của công ty sản xuất thuốc nổ Enaex Brasil ở bang Parana (Brazil) khiến 9 người thiệt mạng và 7 người bị thương, hãng tin France24 cho hay.

Ban đầu, lực lượng chức năng báo cáo vụ việc khiến 6 người đàn ông và 3 phụ nữ mất tích tại hiện trường. 7 người bị thương và được điều trị tại các bệnh viện gần đó.