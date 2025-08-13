VIDEO: Nổ lớn rung chuyển nhà máy thuốc nổ ở Brazil, 9 người thiệt mạng

Sáng sớm 12-8, một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy của công ty sản xuất thuốc nổ Enaex Brasil ở bang Parana (Brazil) khiến 9 người thiệt mạng và 7 người bị thương, hãng tin France24 cho hay.
Ban đầu, lực lượng chức năng báo cáo vụ việc khiến 6 người đàn ông và 3 phụ nữ mất tích tại hiện trường. 7 người bị thương và được điều trị tại các bệnh viện gần đó.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, người đứng đầu cơ quan an ninh công cộng bang Parana - Đại tá Hudson Leôncio Teixeira cho biết “không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong số 9 người có mặt tại địa điểm đó nữa”.
Ông Teixeira cho biết vụ nổ đã để lại một miệng hố lớn tại nhà máy thuốc nổ của Enaex Brasil và một số toà nhà gần đó bị hư hại.
Người phát ngôn Sở Cứu hoả bang Parana - bà Luisiana Guimaraes cho biết “khu vực xảy ra vụ nổ đã bị phá hủy nghiêm trọng” và nhiều nhà cửa bị ảnh hưởng trong bán kính khoảng 1,5 km khi sóng xung kích lớn làm vỡ cửa sổ, đổ sập một số cấu kiện công trình.
Công ty Enaex Brasil cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Công ty cũng đề nghị cung cấp dịch vụ chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân và gia đình của họ.
Thống đốc bang Parana - ông Ratinho Júnior đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.