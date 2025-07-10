VIDEO: Nổ lớn gần Văn phòng thủ tướng Pháp

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải đang bốc cháy dữ dội khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa. Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy chỉ giới hạn trong phạm vi chiếc xe, không lan sang các tòa nhà xung quanh.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe tải thuộc về thuộc công ty Cielis - đơn vị phụ trách hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố.

Một lính cứu hỏa nói rằng ngọn lửa bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật trong thiết bị của công ty.

Tuyến đường Rue de Varenne đã bị phong tỏa, cảnh sát được bố trí để ngăn người dân ra vào khu vực.