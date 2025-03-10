VIDEO: Nổ cháy kinh hoàng nhà máy lọc dầu lớn nhất Bờ Tây nước Mỹ

Chevron cũng cho biết tất cả nhân viên đều an toàn và đám cháy không lan ra ngoài phạm vi hàng rào của nhà máy lọc dầu El Segundo.

Đại diện của Chevron cho biết đội cứu hoả của nhà máy lọc dầu El Segundo và giới chức địa phương đã phối hợp ứng phó với “một vụ cháy nhỏ” bên trong cơ sở này.

Thị trưởng Los Angeles - bà Karen Bass và Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom đều đã được báo báo về vụ cháy.

Đại diện sân bay quốc tế Los Angeles cho biết vụ cháy hiện không ảnh hưởng tới các chuyến bay tại sân bay này.

Vụ nổ được cho là xảy ra tại đơn vị Isomax 7 của nhà máy lọc dầu El Segundo – nơi chuyển đổi dầu nhiên liệu từ dạng sản phẩm trung gian thành nhiên liệu phản lực, cung cấp cho các máy bay tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

El Segundo là một nhà máy lọc dầu lâu đời, hoạt động từ năm 1911. Chevron giới thiệu rằng đây là cơ sở sản xuất dầu lớn nhất trên Bờ Tây nước Mỹ, với khả năng xử lý 276.000 thùng dầu thô mỗi ngày.