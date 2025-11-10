VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở nơi nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà

Từ ngày 7 đến 9-10, mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại rất lớn cho xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (gồm các xã Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng và Tiên Lục của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ). Tại xã Tiên Lục, 13/16 thôn bị cô lập hoàn toàn với khoảng gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc…) đến các khu vực bị chia cắt.

Những ngày qua, 13/16 thôn của xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh với gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu bị mưa lũ cô lập, nhiều nhà ngập mái; mất điện, nước 3 ngày nay. Video: Văn Duẩn

Tiên Lục là một trong các xã bị ngập lụt nặng nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nhiều người dân ở thôn Bến Phà, xã Tiên Lục đã phải thốt lên: "Đây là lần lũ lớn nhất trong lịch sử, những người già sống gần trăm tuổi cũng chưa bao giờ chứng kiến trong đời".

Nước ngập bao vây tứ phía, nhiều người dân phải sinh hoạt trên tầng hai và trên mái nhà. Ảnh: Văn Duẩn

Nước ngập bao vây tứ phía, nhiều người dân phải sinh hoạt trên tầng hai và trên mái nhà. Nhu yếu phẩm được tiếp tế bằng thuyền, xuồng. Ảnh: Văn Duẩn

Nước sạch, thực phẩm ăn liền, thuốc chữa bệnh là những thứ mà người dân Tiên Lục cần nhất lúc này.