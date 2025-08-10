Video ngoạn mục khiến người xem như 'bay' trên bề mặt đầy bí ẩn của sao Hoả

Dù vẫn chưa thể đặt chân lên sao Hoả, nhưng nhờ công nghệ hình ảnh từ tàu quỹ đạo Mars Express, con người đã có thể “du ngoạn” hành tinh Đỏ qua một video 3D ngoạn mục vừa được công bố.

Mọi người có thể tham gia chuyến tham quan ảo sao Hoả nhờ video hoàn toàn mới của Tàu quỹ đạo Mars Express. Ảnh: European Space Agency, ESA/YouTube

Đoạn phim do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) thực hiện mang đến cái nhìn chân thực nhất từ trước đến nay về việc “bay” trên bề mặt đầy bí ẩn của sao Hỏa - với những dãy núi, hẻm sâu, miệng hố va chạm và dấu tích của các con sông cổ.

Ra mắt cách đây 20 năm, tàu quỹ đạo Mars Express Orbiter – con tàu hình khối lập phương do ESA phóng lên – đã không ngừng ghi lại dữ liệu chi tiết về hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời.

Hình minh họa sao Hoả với vị trí hình chữ nhật màu trắng làm nổi bật vùng Xanthe Terra. Ảnh: European Space Agency, ESA/YouTube

Trong suốt hai thập kỷ, con tàu này đã vẽ bản đồ toàn diện nhất về bầu khí quyển và thành phần hóa học của sao Hoả, quan sát cận cảnh mặt trăng Phobos, vệ tinh tự nhiên nhỏ nhất của hệ Mặt Trời. Và đặc biệt, tìm thấy nhiều dấu vết địa chất cho thấy nước lỏng từng chảy trên bề mặt khô cằn ngày nay.