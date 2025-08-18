VIDEO: Nga bắt nghi phạm định đánh bom khủng bố trên cầu Crimea

Ngày 18-8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom khủng bố nhằm vào cầu Crimea (nối lãnh thổ đất liền Nga với bán đảo Crimea), cáo buộc do cơ quan đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch, theo hãng thông tấn TASS.

Các nhân viên FSB đã lần theo một chiếc Chevrolet Volt chứa thiết bị nổ tự chế có sức công phá lớn, và quả bom đã được vô hiệu hóa. Chiếc xe đi từ Ukraine vào Nga qua nhiều quốc gia.

Theo FSB, chiếc xe gài bom đã vượt biên vào Nga từ Georgia. Kế hoạch của phía Ukraine là đưa chiếc Chevrolet đến vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga, sau đó “bàn giao cho một tài xế khác.