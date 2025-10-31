VIDEO: Lần đầu bắt được hình ảnh 'bóng ma trắng của rừng Địa Trung Hải'

Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã tình cờ ghi lại được những hình ảnh chưa từng có về một cá thể linh miêu Iberia quý hiếm với bộ lông trắng vốn được nhắc tới trong nhiều truyền thuyết vùng Địa Trung Hải, trang tin Euronews hôm 30-10 đưa tin.
Những hình ảnh và video do cô Angel Hidalgo – một nhiếp ảnh gia địa phương, 29 tuổi, say mê với thiên nhiên – ghi lại tại vùng núi ở tỉnh Jaén (miền nam Tây Ban Nha) hôm 22-10.
Cô Hidalgo gọi đây là “bóng ma trắng của rừng Địa Trung Hải” – một cá thể linh miêu với “trắng như tuyết và đôi mắt như xuyên thấu” do tình trạng thiếu sắc tố da.
Con linh miêu không có vòng theo dõi, chứng tỏ đây là một cá thể hoàn toàn hoang dã, chưa từng được con người phát hiện hay can thiệp. Cô Hidalgo vẫn giữ bí mật khu vực phát hiện con vật.
Các chuyên gia thuộc dự án bảo tồn linh miêu “Life Lynx Connect” vùng Iberia xác nhận rằng đây là hình ảnh đầu tiên ghi nhận một con linh miêu đặc hữu của vùng Iberia với bộ lông trắng, song lưu ý rằng tình trạng thiếu sắc tố này có thể là tạm thời, do con vật trong giai đoạn căng thẳng hoặc do các yếu tố môi trường, theo tờ El Mundo.
“Đây không phải là một khám phá di truyền đặc biệt, mà là một lời nhắc nhở về mức độ nhạy cảm của những loài động vật này với môi trường” - một điều phối viên của “Life Lynx Connect” nói.
Các chuyên gia tin rằng con vật có thể phục hồi bộ lông nâu vàng hoặc xám trắng với nhiều đốm đen nhỏ.
Cô Hidalgo cho biết cô cảm thấy “rất may mắn” đã tình cờ phát hiện ra con linh miêu lông trắng này. Lúc đó, cô đã “choáng ngợp và không thể tin được những gì mình đang thấy”.
“Gặp gỡ con thú họ mèo này là một kỷ niệm không thể quên đối với tôi, và nó khiến tôi nghĩ về tầm quan trọng của thiên nhiên và việc bảo tồn. Có thể câu chuyện dài này mang lại cảm hứng cho một số người để trân trọng và bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của thế giới xung quanh chúng ta” – cô Hidalgo viết trên mạng xã hội Instagram.
Linh miêu Iberia là một loài mèo lớn, phân bố ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, được xác định là loài động vật hoang dã thuộc họ mèo quý hiếm và nguy cấp nhất thế giới.
Đầu thế kỷ XXI, loài này đã gần như tuyệt chủng. Năm 2002, các nhà khoa học xác định chỉ còn 2 quần thể nhỏ có khả năng sinh sản. Nhờ các nỗ lực bảo tồn mạnh mẽ, sau hơn 20 năm số lượng cá thể của loài đã lên tới hơn 2.000. Dù vậy, đây vẫn là loài “sắp nguy cấp” trong Sách Đỏ thế giới.
Dù không chụp lại được bất kỳ hình ảnh nào, người dân Iberia ven biển Địa Trung Hải từ lâu tin rằng có những con linh miêu Iberia có bộ lông trắng, coi đó là sinh vật huyền bí đặc biệt liên quan tới nhiều truyền thuyết về những “con mèo ma” thường đi qua các ngọn đồi.