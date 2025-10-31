VIDEO: Lần đầu bắt được hình ảnh 'bóng ma trắng của rừng Địa Trung Hải'

“Đây không phải là một khám phá di truyền đặc biệt, mà là một lời nhắc nhở về mức độ nhạy cảm của những loài động vật này với môi trường﻿” - một điều phối viên của “Life Lynx Connect” nói.

Một cá thể linh miêu Iberia với bộ lông thường gặp màu nâu vàng hoặc xám trắng với nhiều đốm đen nhỏ. Ảnh: INSTAGRAM/Angel Hidalgo

Cô Hidalgo cho biết cô cảm thấy “rất may mắn” đã tình cờ phát hiện ra con linh miêu lông trắng này. Lúc đó, cô đã “choáng ngợp và không thể tin được những gì mình đang thấy”.

“Gặp gỡ con thú họ mèo này là một kỷ niệm không thể quên đối với tôi, và nó khiến tôi nghĩ về tầm quan trọng của thiên nhiên và việc bảo tồn. Có thể câu chuyện dài này mang lại cảm hứng cho một số người để trân trọng và bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của thế giới xung quanh chúng ta” – cô Hidalgo viết trên mạng xã hội Instagram.